ماراتون تلقيح ضد كورونا بمستشفى الراسي في هذا الموعد

أعلن منسق تيار "المستقبل" في عكار رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع عبد الإله زكريا، إقامة ماراتون تلقيح ضد كورونا (sputnik V) للفئات العمرية ما فوق عمر 18 سنة، بهبة مقدمة من الرئيس سعد الحريري وبالتعاون مع جمعية بيروت للتنمية، وذلك في مستشفى عبد الله الراسي الحكومي، بعد غد السبت، من الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الرابعة عصرا.