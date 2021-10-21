الجميّل من واشنطن: نؤمن بحياد لبنان وألّا يكون جزءًا من اي محور يقوده إلى عزلة

أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية عبر mtv أن ما يهمّنا هو أن نرفع الصوت في وجه الوصاية الإيرانية التي تمارسها إيران على لبنان عبر حزب الله، وأضاف: "يهمّنا أن تعرف كل عواصم العالم، بأن هناك جهدًا كبيرًا لتوحيد صفوف المعارضة في لبنان، ويهمّنا دعم الجيش اللبناني الذي يتعرّض لمحاولات كبيرة لتشويه صورته ودوره كما يتعرض لضغط سياسي كبير كي لا يقوم بواجباته".واعتبر الجميّل أن محاولة تصوير الجيش بأنه الشق الضعيف بالمعادلة كلام خاطئ وهدفه أن نفقد أي أمل بالمؤسسات وبالدولة.وأكد الجميّل أنّ تهويل حزب الله مردود ولن نخاف منه، مشددًا على أننا لن نخشى أحدًا وسنقوم بعملنا كي نُعيد للمؤسسات قوّتها أوّلًا من خلال تقوية الجيش، وثانيًا عبر استعادة الشرعية في مجلس النواب من خلال الانتخابات النيابية المقبلة، وهنا دور الاغتراب الذي يلعب دورًا كبيرًا في التعبير عن رأيه وعليه أن يساعدنا لتحرير قرار الدولة.وردًا على سؤال قال الجميّل: "الاختلاف بوجهات النظر بيننا وبين القوات اللبنانية معروف ولن أعود اليه، ولكن اليوم نشهد تغييرًا في آداء القوات اللبنانية بالاتجاه الصحيح وبوضوح أكبر بالمواجهة التي نعتبرها مفتوحة بيننا وبين حزب الله، أي منذ انتخاب ميشال عون رئيسًا للجمهورية الى ما وصلنا اليه، هناك تحوّل كبير بسياسة القوات اللبنانية وهذا شيء إيجابي".الجميّل وفي حديث عبر "الحرة"، أكد رفض أي تدخّل في الشؤون اللبنانية، مشيراً الى ان إيران تتدخل يوميًا من خلال ميليشيا مسلّحة تُرسل لها الأموال والسلاح لضرب المسار الديمقراطي في لبنان، مضيفاً "لبنان يعاني من مشكلة التدخّل في شؤونه عبر دولة اسمها إيران، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته، فلبنان عضو في الأمم المتحدة ولديه صداقات، وعندما يستعيد لبنان حريته وسيادته عندها يقرّر الشعب اللبناني مستقبله"وشدد على أهمية قدرة الشعب في الصمود والتعبير عن رأيه بالانتخابات النيابية المقبلة ومواجهة محاولات اخضاعه، معتبراً أن هذا الإستحقاق هو امتحان كبير للشعب اللبناني لمواجهة المأساة التي نمر بها.وعن زيارة الولايات المتحدة، قال الجميّل: "نلتقي مع الإدارة الأميركية بكل أطرافها وبممثلي الشعب الاميركي لإطلاعهم على الواقع في لبنان ونتحدّث في الامور الاساسية ودعم الجيش الذي هو رمز المؤسسات والسيادة، ونحن نقدّر دعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، وعلى الجيش أن يكون اكثر حزمًا عندما يتعرّض الشعب للأذى كما حصل الاسبوع الماضي."وتابع "كما نؤكد ايماننا بحياد لبنان وبالا يكون جزءا من محور سوريا- أيران- حزب الله يقود لبنان الى عزلة عربية ودولية، ونطالب ان تجرى الانتخابات المقبلة باشراف دولي لاننا لا نثق ان الادارة الحالية قادرة على التعاطي بنزاهة وموضوعية مع الاستحقاق، اضافة الى مساعدة الشعب على الصمود الاجتماعي والاقتصادي وان تكون هذه المساعدات مباشرة للشعب عبر المؤسسات غير الحكومية التي تقوم بدور كبير".وعن التهديدات التي أطلقها الأمين العام لحزب الله مؤخراً، رأى الجميّل أن تهويل حزب الله بوجه الجيش اللبناني مردّه إلى أن الجيش هو الجهة الوحيدة القادرة على الحفاظ على السيادة والاستقلال وحماية اللبنانيين، ومن الطبيعي أن يحاول الحزب التخلص من الحاجز الأخير أمام سيطرته على كامل السيادة اللبنانية. وأكد أن الجيش يمثل كل اللبنانيين ويحوز على ثقتهم وهو شرعيّ، وفي كل دول العالم هو العمود الفقري ويجب ان يكون لديه الدعم اللازم، وحزب الله لا يملك 100 الف مقاتل والجيش اللبناني بالتأكيد هو الاقوى.