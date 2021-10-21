جعجع ونصرالله والسجال ثالثهما

بعد الكلمة النارية التي أطلقها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ضد حزب "القوات اللبنانية" ورئيسه سمير جعجع، يطل جعجع مساء اليوم عبر برنامج "صار الوقت"، مع الزميل مرسيل غانم عبر ال MTV "للرد بالتفاصيل على خطاب نصرالله وتفنيد كل النقاط، وشرح خطورة مشروع حزب الله"، وفق ما تشير مصادر في حزب"القوات".

لكن اللافت في الامر ان السجال بين الحزبين لن يتوقف عند هذا الحد، اذ تفيد المعلومات " ان

نصرالله سيطل مجددا غدا في احتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كان حزب الله قد اعلن عنه قبل خطاب نصرالله الاخير .

ولم يعرف بعد اذا كان نصرالله سيتحدث في الشؤون السياسية ام سيقتصر الامر على المناسبة الدينية، فيما تشير مصادر الى" احتمال الغاء اطلالة نصرالله".