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لبنان
نقابي يحذر: الأمور سيئة.. وسعر البنزين سيتخطى الـ400 الف
Lebanon 24
21-10-2021
|
01:42
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حذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر من ان الامور تتجه نحو الاسوأ بعد ارتفاع اسعار المحروقات كافة، مشيراً الى ان البلاد امام كارثة موصوفة وهي مرشحة للتفاقم اكثر وصفيحة البنزين مرشحة للارتفاع الى الـ 400 الف ولذلك يجب معالجة الامر بشكل سريع بخلايا عمل دائمة.
الاسمر وفي حديث لاذاعة "النور" قال: نحن نطالب بحوار لحد ادنى من الحلول لان الاتفاق سابقا مع الحكومة السابقة كان بعدم رفع الدعم قبل اطلاق البطاقة التمويلية اضافة الى اطلاق بطاقة للدواء ولم يأخذ اي اتفاق سابق طريقه نحو التنفيذ مع الحكومة الحالية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك حركة دائمة لاننا بأزمة استثنائية والحوار بإطلاق البطاقة التمويلية مهم جدا، ونسال كيف يتم تركيب جدول اسعار المحروقات دون وجود ممثل للاتحاد العمالي العام، ونطالب بتعليق الـ tva على المشتقات النفطية.
ودعا الاسمر الى الضرب بيد من حديد في وجه المحتكرين لأن هناك استغلال وشجع بغياب مطلق لاي رقابة ما يشجع اكثر على الاحتكار والفوضى العارمة في الاسواق والضحية هي المواطن.
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