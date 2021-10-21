لبنان

الاحتجاجات على إرتفاع أسعار المحروقات مستمرة... هذا ما حصل في البالما (صور)

Lebanon 24
21-10-2021 | 02:12
A-
A+
Doc-P-877434-637704043656749166.jpg
Doc-P-877434-637704043656749166.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجمع لمالكي وسائقي الباصات العمومية في الشمال عند نقطة البالما وترك مسرب للمرور احتجاجاً على إرتفاع أسعار المحروقات وفقدان مادة المازوت من المحطات.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مواطنون قطعوا اوتوستراد البالما إحتجاجاً على الوضع الإقتصادي و تفاقم أزمة المحروقات
lebanon 24
21/10/2021 13:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ارتفاع أسعار المحروقات.. هكذا سيصبح سعر السرفيس
lebanon 24
21/10/2021 13:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع أوتوستراد البالما من قبل محتجين
lebanon 24
21/10/2021 13:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع مفرق بشامون بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات
lebanon 24
21/10/2021 13:42:55 Lebanon 24 Lebanon 24

البالما

المحروقات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:10 | 2021-10-21
06:38 | 2021-10-21
06:30 | 2021-10-21
06:23 | 2021-10-21
06:19 | 2021-10-21
06:16 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website