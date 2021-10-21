الاحتجاجات على إرتفاع أسعار المحروقات مستمرة... هذا ما حصل في البالما (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تجمع لمالكي وسائقي الباصات العمومية في الشمال عند نقطة البالما وترك مسرب للمرور احتجاجاً على إرتفاع أسعار المحروقات وفقدان مادة المازوت من المحطات.