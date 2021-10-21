لبنان

"كلّن مش يعني كلّن"

Lebanon 24
21-10-2021 | 02:20
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ذكر النائب سيمون أبي رميا، عبر توتير، أن اليوم، يبدأ  التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان طبقاً لما اعلنت شركة الفاريز اند مارسال. بعد معارك قاسية بوجه المافيا،بدأ العد العكسي لمعرفة الحقائق بعيداً عن المزايدات الشعبوية. سنكتشف ان "كلّن مش يعني كلّن" وسيعرف المواطن من الآدمي ومن الفاسد. ابوّة المعركة تعود لصاحب الصورة.
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