لبنان

أسبوع نفطي حاسم.. هل اتخذ قرار رفع الدعم كلياً؟

Lebanon 24
21-10-2021 | 02:11
A-
A+
Doc-P-877439-637704049761084371.jpg
Doc-P-877439-637704049761084371.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس أن أحداً لم يتبلغ رسمياً عدم تأمين مصرف لبنان الدولارات على أساس سعر المنصة، مشيراً الى ان ما حصل أمس هو تحديد سعر صرف الدولار على أساس الـ 20 ألفاً وننتظر الأسبوع المقبل لنعرف القرار النهائي لمصرف لبنان.
ولفت شماس في حديث لاذاعة كل لبنان الى أنه يجب أن ننتظر أسابيع عدة لنرى انعكاسات ارتفاع الأسعار ولكن من المنتظر أن يبحث الناس عن بدائل ومنها أن يذهب أكثر من شخص بسيارة واحدة كما أننا قد نشهد دمجاً بين شركات توزيع السلع.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:10 | 2021-10-21
06:38 | 2021-10-21
06:30 | 2021-10-21
06:23 | 2021-10-21
06:19 | 2021-10-21
06:16 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website