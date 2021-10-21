أسبوع نفطي حاسم.. هل اتخذ قرار رفع الدعم كلياً؟

أكد الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس أن أحداً لم يتبلغ رسمياً عدم تأمين مصرف لبنان الدولارات على أساس سعر المنصة، مشيراً الى ان ما حصل أمس هو تحديد سعر صرف الدولار على أساس الـ 20 ألفاً وننتظر الأسبوع المقبل لنعرف القرار النهائي لمصرف لبنان.ولفت شماس في حديث لاذاعة كل لبنان الى أنه يجب أن ننتظر أسابيع عدة لنرى انعكاسات ارتفاع الأسعار ولكن من المنتظر أن يبحث الناس عن بدائل ومنها أن يذهب أكثر من شخص بسيارة واحدة كما أننا قد نشهد دمجاً بين شركات توزيع السلع.