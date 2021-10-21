لبنان

عون التقى ميقاتي.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
21-10-2021 | 02:25
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لا سيما في ضوء الاحداث الاخيرة.
وقد غادر الرئيس ميقاتي قصر بعبدا من دون الادلاء باي تصريح.
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