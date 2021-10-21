العثور على قنبلة في محلة باب الحديد

يعمل خبير عسكري في الجيش اللبناني بالكشف على قنبلة عثر عليها في محلة باب الحديد محيط مسجد البرطاسي، وفق مندوبة لبنان 24.وافادت المصادر ان القنبلة غير معدة للتفجير والعمل جار على نقلها من المكان.وكان الجيش قد ضرب طوقاً امنياً في محيط وجود القنبلة ومنع المواطنين بالاقتراب من المكان.