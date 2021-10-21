لبنان

المولوي يزور مطار بيروت.. وهذا ما أكده

Lebanon 24
21-10-2021 | 03:51
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اكد وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ان الدولة حريصة على أمن الدول العربية وخاصة السعودية، وقال: "مسؤولون أمام ضميرنا بأن لا نورط أنفسنا في تقديم الممنوعات وسنتشدد في المراقبة".
وشدد في زيارة تفقدية لمطار بيروت على "ضرورة الرقابة والتفتيش مما يساعدنا على ضبط كل الممنوعات ومراقبة العناصر التي تعمل في المطار والتعاون بين كافة الاجهزة لضبط التهريب".
ولفت المولولي الى ان "مطار رفيق الحريري هو صورة لبنان وكل خلل في ما يتعلق بمستلزمات حماية المطار او كل اخراج او ادخال للممنوعات يضر بسمعة لبنان".
واشار الى ان "المطار هو بوابة لبنان إلى الخارج ومن خلاله نعطي الصورة الحضارية للبلد ونريد من الجميع التعاون لإظهارها".
 
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