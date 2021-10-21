مجزرة بيئية في جبل البيرة! (صور)

ذكرت مندوبة "لبنان 24" أن اهالي بلدة البيرة العكارية استفاقوا على مجزرة بيئية في جبل البيرة، حيث تم قطع عدد كبير من اشجار السنديان والكينا والحرجيات.ويعتبر الجبل منفسا لأهالي البلدة وللراحة والاستجمام .واشار اهالي البلدة الى أن جذوع الاشجار تم تغطيتها بالفروع لتغطية جريمتهم .