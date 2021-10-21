لبنان

كان يروج المخدرات في سن الفيل.. وهذا ما حصل معه

Lebanon 24
21-10-2021 | 02:35
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام مجهول بترويج المخدرات في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الشعبة الى تحديد هويته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمّ توقيفه بالجرم المشهود في محلة سن الفيل، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية من دون لوحات، تم ضبطها، ويدعى:

غ. ع. (مواليد عام 2000، سوري)
ضُبِط بحوزته:

- ظرفان من مادة الهيرويين زنتهما /4/ غ.

- ظرف من مادة حشيشة الكيف زنته /18/ غ.

-هاتف خلوي ومبلغ مالي.

 بتفتيش منزله، ضُبط فيه كمية من المخدّرات مقسّمة على /67/ ظرفاً ومعدّة للترويج، وهي:

/111/ غ هيرويين.
/75/ غ كوكايين.
/53/ غ حشيشة الكيف.
إضافة الى كميّة من الحبوب المخدّرة ومبلغ مالي.

بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات في عددٍ من المناطق ضمن محافظة جبل لبنان، إمّا على متن الدراجة الالية التي تم ضبطها، أو سيراً على الأقدام.

 أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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