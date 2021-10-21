أرسلان: انتصار سوريا سيعلو على الجميع

ندين التفجير الإرهابي الذي وقع في قلب دمشق وأزهق الدماء
فالمتضررون من الإنفتاح الدولي والعربي على سورية لا حلّ عندهم سوى بالمزيد من الإرهاب والإجرام
إلاّ أن انتصار سورية الحتمي بقيادتها الحكيمة سيعلو على الجميع 1/2
— Talal Arslan (@talalarslane) October 21, 2021
ندين التفجير الإرهابي الذي وقع في قلب دمشق وأزهق الدماء
فالمتضررون من الإنفتاح الدولي والعربي على سورية لا حلّ عندهم سوى بالمزيد من الإرهاب والإجرام
إلاّ أن انتصار سورية الحتمي بقيادتها الحكيمة سيعلو على الجميع 1/2
أتقدم بالتعزية من الشعب السوري الشقيق والقيادة السورية وعلى رأسها أخي سيادة الرئيس الدكتور بشّار الأسد والجيش العربي السوري والقوى المسلحة كافة
رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين 2/2
— Talal Arslan (@talalarslane) October 21, 2021
أتقدم بالتعزية من الشعب السوري الشقيق والقيادة السورية وعلى رأسها أخي سيادة الرئيس الدكتور بشّار الأسد والجيش العربي السوري والقوى المسلحة كافة
رحم الله الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمصابين 2/2