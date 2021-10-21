لليوم الثاني على التوالي.. اليكم الطرقات المقطوعة

لليوم الثاني على التوالي لا تزال الاحتجاجات مستمرة في عدد من المناطق اللبنانية احتجاجاً على الارتفاع الجنوني في أسعار المحروقات. واليكم الطرقات المقطوعة:في الشمال:- اتوستراد البالما- الطريق الداخلي لسوق شكاوامام وزارة الطاقة، عمد عدد من سائقي السيارات العمومية على قطع الطريق بحاويات النفايات احتجاجاً.