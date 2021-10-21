في مخيم الرشيدية... وفاة فلسطيني بعد سقوطه عن سقف منزله

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط الفلسطيني "وليد توفيق الأشقر"، ٥٥ عاما، من مخيم الرشيدية جنوب مدينة صور عن سقف منزله، حيث تم نقله إلى مستشفى اللبناني الإيطالي للمعالجة، ولكنه توفي متأثراً بجراحه.

حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادثة.