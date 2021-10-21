مع ارتفاع أسعار المحروقات.. هكذا سيصبح سعر السرفيس

بعد قفزة أسعار المحروقات امس، ووصول سعر صفيحة البنزين إلى 302700 ليرة لبنانية، يتخوّف اللبنانيّون من مزيد من الارتفاع في أسعار النقل العام.



ضمن هذا الإطار، أكّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس ل" لبنان ٢٤" انه اذا لم يتم دعم قطاع النقل العام ،ووضع خطّة متكاملة للنقل فان سعر السرفيس سيصل الى نحو 25 ألف ليرة لبنانية.