وزير الاقتصاد التقى النائب عون.. وهذا ما تم بحثه

التقى وزير الإقتصاد أمين سلام النائب آلان عون وبحث معه في الملفّات المعيشية الملحّة لا سيّما كيفية تعزيز قدرات وإجراءات الوزارة على ضبط تسعيرة المولدات الكهربائية، كما بحث في أسباب التأخير الذي يطال البطاقة التمويلية فيما المواطنين يواجهون من دون أي حماية رفع الدعم وإرتفاع الأسعار.