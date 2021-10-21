"العمل جار لبدء التفاوض"... هذا ما أكده عون لفرونتسكا

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا أنّ العمل جارٍ لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأنّ التحقيق المالي الجنائي بدأ اليوم، وأنّ الحكومة ماضية في معالجة الشؤون الحياتية الملحة للحد من تأثيراتها السلبية على المواطنين.