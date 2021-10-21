لبنان

مصلحة الليطاني: لقيام "كهرباء لبنان" بمعالجة الضغط الفني على محطة معمل عبد العال

Lebanon 24
21-10-2021 | 04:19
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 اصدرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بيانا اعلنت فيه انه "تم اجتماع تنسيقي بين النائب وائل ابو فاعور ورئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية لدراسة الواقع الفني لمحطة عبد العال المخصصة لتحويل الكهرباء على خطوط 15 ك.ف ومدى امكان توزيع التغذية لسائر البلدات في قرى البقاع الغربي وراشيا".


وتم الاتفاق بحسب البيان على" ضرورة قيام مؤسسة كهرباء لبنان بمعالجة الضغط الفني على محطة معمل عبد العال من خلال استبدال المحولات على نحو يسمح بزيادة الحمولات على الخطوط المغذاة من هذه المحطة. ( اي اجراء تعديلات على هذه الخطوط وربط بلدات جديدة ضمن الامكانيات الفنية لهذه الخطوط ولمولدات معمل عبد العال شرط ان لا تشكل الزيادة المتوقعة خطرا فنيا مباشرا على مولدات المعمل وعلى استمرارية انتاجه)".
 
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