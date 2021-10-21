لبنان

قوات العدو استأنفت تركيب أعمدة وسياج تقني قبالة عديسة

Lebanon 24
21-10-2021 | 04:23
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استأنفت قوات العدو أعمال تركيب أعمدة حديدية وسياج تقني على الطريق الترابية المستحدثة أخيرا قبالة بلدة عديسة - قضاء مرجعيون محلة مسكاف عام في فلسطين المحتلة، بواسطة ونش وعدد من العمال، وسط انتشار لجنود العدو على طول الطريق المذكورة.

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العديسة

قوات العدو

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