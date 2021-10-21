رسالة من ماكرون إلى عون...ماذا في مضمونها؟

نقلت ‏السفيرة الفرنسية في بيروت آن غرييو للرئيس ميشال عون رسالة شفهية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدد فيها تأكيد بلاده الوقوف الى جانب لبنان رئيساً وحكومةً وشعباً، والمساعدة في كل المجالات لتمكين اللبنانيين من مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها.