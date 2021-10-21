"الريجي" تبدأ بتسلّم محاصيل المزارعين

اعلنت ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنها ستباشر بتَسَلُّم محاصيل المزارعين في جنوب لبنان في ٢٨ تشرين الاول الجاري، في حين حُدِدَ الثاني من تشرين الثاني موعداً للمباشرة بتسلّمها في الشمال.وأكدت "الريجي" أن "كل الاجراءات الادارية والمالية والصحية اللازمة اتُخِذَت" في هذا الإطار.