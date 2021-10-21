المجلس العام الماروني استنكر احداث الطيونة: الاصلاحات والبطاقة التمويلية يخففان من وطأة الأزمة

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي في المدور، اجتماعها الدوري، برئاسة المهندس ميشال متى في حضور الأعضاء، وتم تداول بحسب بيان "الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، والأمنية المستجدة، كما تم البحث في عدد من القضايا الهامة في المجلس، لا سيما عن دوره الإجتماعي والأساسي في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي نمر فيها، فضلا عن مواضيع أخرى".واكد البيان ان المجلس "تلقى بأسى وحزن كبيرين، خبر وفاة رئيس مكتب راعوية الشبيبة في البطريركية المارونية ومدير المركز البطريركي للتنمية البشرية والتمكين في دير مار سركيس وباخوس في ريفون المونسنيور توفيق بو هدير. وأسف المجتمعون لهذه الخسارة الموجعة، وإنهم إذ يتقدمون بأحر التعازي بإسم رئيس وأعضاء المجلس والجمعيات التابعة له، من غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومن أهل الفقيد الغالي، راجين الله أن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان".واستنكر المجتمعون "الأحداث الدموية الأخيرة في بيروت، وتحديدا في الطيونة وعين الرمانة"، مشددين على "ضرورة درء الفتنة عن هذه المنطقة الحساسة التي كانت خط تماس إبان الحرب الأهلية"، مطالبين "المسؤولين والأحزاب على حد سواء بالتحلي بالمسؤولية في لغة التخاطب السياسي وعدم شد عصب الشارع والشارع المضاد، لإبعاد شبح الحرب عن مجتمعاتنا، نظرا لحساسية المرحلة التي تتطلب منا جميعا الوعي وتضافر الجهود وضرورة إرساء الأمن تمهيدا لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة للتمثيل الصحيح".وتوقفت الهيئة عند "الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون وبخاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات على أنواعها، مع الزيادة الجنونية في أسعارها الذي أشعل بناره أسعار السلع الأخرى، بالتزامن مع أزمة الأدوية وساعات التقنين القياسي في التيار الكهربائي إن من جهة كهرباء الدولة أو المولدات الخاصة".وتمنى المجتمعون من الحكومة الجديدة "التي استلمت كرات النار هذه، الإسراع في الإصلاحات وإنجاز البطاقة التمويلية التي من شأنها تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين".