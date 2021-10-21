26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
المجلس العام الماروني استنكر احداث الطيونة: الاصلاحات والبطاقة التمويلية يخففان من وطأة الأزمة
Lebanon 24
21-10-2021
|
05:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني في مقره المركزي في المدور، اجتماعها الدوري، برئاسة المهندس ميشال متى في حضور الأعضاء، وتم تداول بحسب بيان "الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، والأمنية المستجدة، كما تم البحث في عدد من القضايا الهامة في المجلس، لا سيما عن دوره الإجتماعي والأساسي في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة التي نمر فيها، فضلا عن مواضيع أخرى".
واكد البيان ان المجلس "تلقى بأسى وحزن كبيرين، خبر وفاة رئيس مكتب راعوية الشبيبة في البطريركية المارونية ومدير المركز البطريركي للتنمية البشرية والتمكين في دير مار سركيس وباخوس في ريفون المونسنيور توفيق بو هدير. وأسف المجتمعون لهذه الخسارة الموجعة، وإنهم إذ يتقدمون بأحر التعازي بإسم رئيس وأعضاء المجلس والجمعيات التابعة له، من غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ومن أهل الفقيد الغالي، راجين الله أن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان".
واستنكر المجتمعون "الأحداث الدموية الأخيرة في بيروت، وتحديدا في الطيونة وعين الرمانة"، مشددين على "ضرورة درء الفتنة عن هذه المنطقة الحساسة التي كانت خط تماس إبان الحرب الأهلية"، مطالبين "المسؤولين والأحزاب على حد سواء بالتحلي بالمسؤولية في لغة التخاطب السياسي وعدم شد عصب الشارع والشارع المضاد، لإبعاد شبح الحرب عن مجتمعاتنا، نظرا لحساسية المرحلة التي تتطلب منا جميعا الوعي وتضافر الجهود وضرورة إرساء الأمن تمهيدا لإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة التي يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة للتمثيل الصحيح".
وتوقفت الهيئة عند "الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه اللبنانيون وبخاصة بعد رفع الدعم عن المحروقات على أنواعها، مع الزيادة الجنونية في أسعارها الذي أشعل بناره أسعار السلع الأخرى، بالتزامن مع أزمة الأدوية وساعات التقنين القياسي في التيار الكهربائي إن من جهة كهرباء الدولة أو المولدات الخاصة".
وتمنى المجتمعون من الحكومة الجديدة "التي استلمت كرات النار هذه، الإسراع في الإصلاحات وإنجاز البطاقة التمويلية التي من شأنها تخفيف وطأة الأزمة عن كاهل المواطنين".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
خبر سار لزبائن شركة الأمانة للمحروقات...بهذا السعر ستبيع 20 ليتر مازوت
Lebanon 24
خبر سار لزبائن شركة الأمانة للمحروقات...بهذا السعر ستبيع 20 ليتر مازوت
14:58 | 2021-10-20
20/10/2021 02:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟
Lebanon 24
4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟
00:00 | 2021-10-21
21/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء سقوط "الروايات المعلبة" لـ "واقعة الطيونة"؟
Lebanon 24
بدء سقوط "الروايات المعلبة" لـ "واقعة الطيونة"؟
23:21 | 2021-10-20
20/10/2021 11:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا يموت بإطلالة غير اعتيادية... والجمهور يعلق: "فضيحة!"
Lebanon 24
رولا يموت بإطلالة غير اعتيادية... والجمهور يعلق: "فضيحة!"
11:35 | 2021-10-20
20/10/2021 11:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بري تحت الخطر.. هكذا تحرّك جنبلاط لحمايتِه
Lebanon 24
بري تحت الخطر.. هكذا تحرّك جنبلاط لحمايتِه
05:00 | 2021-10-21
21/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:56 | 2021-10-21
السراي الحكومي خلية عمل... سلسلة إجتماعات لمعالجات مالية وحياتية
10:10 | 2021-10-21
شيخ العقل تلقى اتصالا من الراعي واستقبل وفدا من قضاة المذهب الدرزي وشخصيات
10:04 | 2021-10-21
وزارة الصحة: 35 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 18 و19 الحالي
09:54 | 2021-10-21
محاضر ضبط بحق بعض اصحاب المولدات الخاصة
09:50 | 2021-10-21
قرداحي عرض مع وفد ممثلي المواقع الالكترونية أوضاع القطاع
09:41 | 2021-10-21
بين وقف بيع الدولار والبنزين المشكلة تتفاقم.. هذا ما كشفه أبو شقرا
فيديو
بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان
Lebanon 24
بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان
07:00 | 2021-10-21
21/10/2021 17:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
23:24 | 2021-10-20
21/10/2021 17:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2021-10-20
21/10/2021 17:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact