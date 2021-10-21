لبنان

بو حبيب استقبل السفير الكوبي وتلقى مجموعة رسائل تهنئة

Lebanon 24
21-10-2021 | 05:15
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تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب رسالة من نظيره البولندي هنأه فيها على توليه منصبه الجديد نقلها السفير  في لبنان بشيميسلاف نيسيووفسكي  وجرى البحث في مسائل تهم البلدين ابرزها الهجرة غير الشرعية الى اوروبا بشكل عام وبولونيا بشكل خاص. كذلك تم البحث في تبادل الدعم في المحافل الدولية.
 
كذلك تسلم الوزير بو حبيب من سفير ماليزيا  آزري مات ياكوب رسالة تهنئة من وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبدالله، وجرى عرض سبل تطوير التعاون بين البلدين لا سيما في مجال جذب الاستثمارات الماليزية الى لبنان ، كما بحث وزير الخارجية  مع السفير ياكوب  التعاون التقني بين البلدين ودورات تدريبية ومنح مدرسية توفرها بلاده للبنانيين.
  
وعرض بوحبيب مع سفير كوبا لدى لبنان الكسندر بييسير موراغا سبل تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات لا سيما في موضوع مكافحة تفشي كورونا.
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