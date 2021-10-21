لبنان

الحرارة الى ارتفاع مجدداً

Lebanon 24
21-10-2021 | 05:45
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا ، كما يتشكل ضباب محلي متقطع على المرتفعات بعد الظهر و خلال ساعات الليل و الفجر.
وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.
( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة)

- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل .

الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا ، كما يتشكل ضباب محلي متقطع على المرتفعات بعد الظهر و خلال ساعات الليل و الفجر .

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود في درجات الحرارة على الجبال .

الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف بخاصة على الجبال و في الداخل .

- الحرارة على الساحل من 17 الى 29 درجة، فوق الجبال من 8 الى 24 درجة، في الداخل من 9 الى 27 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65 %
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,47
- ساعة غروب الشمس: 17,58
المصدر: الوكالة الوطنية
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