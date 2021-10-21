الحرارة الى ارتفاع مجدداً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا ، كما يتشكل ضباب محلي متقطع على المرتفعات بعد الظهر و خلال ساعات الليل و الفجر.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.( معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 و 29 درجة)- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال و في الداخل .الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي طفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا ، كما يتشكل ضباب محلي متقطع على المرتفعات بعد الظهر و خلال ساعات الليل و الفجر .السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود في درجات الحرارة على الجبال .الأحد: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف بخاصة على الجبال و في الداخل .- الحرارة على الساحل من 17 الى 29 درجة، فوق الجبال من 8 الى 24 درجة، في الداخل من 9 الى 27 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، جنوبية شرقية ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.- الانقشاع: جيد إجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65 %- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق- ساعة شروق الشمس: 6,47- ساعة غروب الشمس: 17,58