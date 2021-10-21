في المدفون... جريح في حادث سير (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير عند نقطة حاجز المدفون بإتجاه بيروت ما أدى الى سقوط جريح.



وتعمل فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على اسعافه ونقله الى المستشفى.