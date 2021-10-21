لبنان

في المدفون... جريح في حادث سير (صور)

Lebanon 24
21-10-2021 | 06:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير عند نقطة حاجز المدفون بإتجاه بيروت ما أدى الى سقوط  جريح.

وتعمل فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على اسعافه ونقله الى المستشفى.
 

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