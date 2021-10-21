لبنان

قضية سناء هرموش الى الواجهة من جديد.. العائلة تدّعي ضد المستشفى الذي تسبب بوفاتها وجنينها

Lebanon 24
21-10-2021 | 06:19
A-
A+
Doc-P-877548-637704192443466286.jpg
Doc-P-877548-637704192443466286.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقدت عائلة المرحومة سناء هرموش ووكيل العائلة المحامي أسامة هرموش مؤتمرا صحافيا، عند مدخل قصر عدل طرابلس، أعلن خلاله "المضي في مسار مقاضاة مستشفى هيكل في ملف الإهمال والتسبب بالوفاة".

وتلا المحامي هرموش بيانا أعلن فيه انه "إيمانا منا بالقضاء والقدر، وإيمانا منا أن الناجح يجب أن يكافأ وأن المقصر والمخطئ يجب أن ينال عقابه، جئت أتقدم صباح هذا اليوم بوكالتي عن عائلة المرحومة سناء هرموش بادعاء مباشر أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في الشمال ضد مستشفى البير هيكل ممثلة برئيس مجلس إدارتها مديرها العام السيد ريتشارد هيكل والدكتور طه بزرباشي بجرم الاهمال والتقصير المفضي الى الوفاة، استنادا الى المواد 564 و 604 عقوبات والمواد 6 - 18 - 27 - 29 - 33 من قانون الآداب الطبية".

اضاف: "اننا نترك الفصل في هذه الدعوى للقضاء الذي لدينا ملء الثقة به، آملين أن تأخذ العدالة مجراها وينال المهملون والمقصرون جزاءهم حتى يتوقف مسلسل الموت المجاني في المستشفيات والناتج عن الإهمال في العناية بالمرضى وتعقيم الأدوات والأجهزة الطبية وغرف العمليات والعناية الفائقة".

ودعا هرموش وزارة الصحة الى "التشدد في الرقابة على المستشفيات لناحية العناية بالمرضى وفي مراقبة عمليات التعقيم للأدوات والأجهزة الطبية وغرف العمليات والعناية الفائقة".
 
 
وكانت سناء قد توفيت بعد اصابتها بفيروس كورونا وهي حامل في شهرها السابع، وعندما دخلت الى المستشفى اجريت لها عملية  قيصرية للتخفيف من ضغط الجنين، ولكن الجنين توفي وبعدها سناء. وبحسب شقيقها فانها توفيت بعد التقاطها جرثومة من أجهزة التنفس داخل المستشفى. 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:56 | 2021-10-21
10:10 | 2021-10-21
10:04 | 2021-10-21
09:54 | 2021-10-21
09:50 | 2021-10-21
09:41 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website