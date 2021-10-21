أقام الجيش دورات تدريبية لحماية الممتلكات الثقافية في حال نشوب النزاع وحصول كوارث لصالح عناصر من فوج الأشغال المستقل، المديرية العامة للآثار، الدفاع المدني والمجتمع الأهلي وبمشاركة جمعية بلادي.