لبنان

الجيش: دورات تدريبية لحماية الممتلكات الثقافية

Lebanon 24
21-10-2021 | 06:23
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أقام الجيش دورات تدريبية لحماية الممتلكات الثقافية في حال نشوب النزاع وحصول كوارث لصالح عناصر من فوج الأشغال المستقل، المديرية العامة للآثار، الدفاع المدني والمجتمع الأهلي وبمشاركة جمعية بلادي.
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دورات تدريبية لحماية الممتلكات الثقافية

الجيش

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