عويدات صادق على قرار توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان

صادق النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات على قرار توزيع الاعمال في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حسب ما ورد من النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون.