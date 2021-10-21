لبنان

مصلحة الليطاني: لازالة التعديات على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء

Lebanon 24
21-10-2021 | 07:15
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 وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتبا الى كل من مؤسسة كهرباء لبنان وزارة الطاقة والمياه ووزارة الداخلية والبلديات والنيابة العامة التمييزية، طلبت بموجبها ازالة التعديات على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في بلدة القرعون وجوارها المستفيدة من معامل الليطاني خاصة محلات التعدين التي تستعمل للعملات المشفرة، بالإضافة الى تكليف الأجهزة الأمنية بضبط الأنشطة غير القانونية لمحلات التعدين التي تستعمل للعملات المشفرة ومصادرة الأجهزة والحواسيب المخصصة لذلك نظرا لعدم شرعيتها ونظراً لاستهلاكها الكثير من الطاقة في ظل التعديات من القائمين بتلك الانشطة على شبكات التوزيع وسرقة الكهرباء في بلدة القرعون وجوارها.


وأشارت المصلحة في بيان الى " ان حمولة خط مشغرة - القرعون 15 ك.ف. في معمل عبد العال ارتفعت بشكل غير مبرر في الأشهر الأخيرة بحيث اصبحت 390 امبير (تحت توتر 15 ك.ف.) في حين كانت لا تتجاوز 320 امبير (تحت توتر 15 ك.ف.) في الفترة السابقة، ما يعني ان الحمولة الاضافية قد تخطت 20% من الاستهلاك العادي لهذا الخط في غضون شهرين تقريبا."
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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