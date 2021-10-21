وزير الاقتصاد استقبل سفيرة الدنمارك في لبنان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفيرة الدنمارك في لبنان ميريتي جول، وجرى البحث في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. كما أكدت السفيرة الإستعداد لمساعدة لبنان في العديد من المجالات.