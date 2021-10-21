26
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وزير الاقتصاد استقبل سفيرة الدنمارك في لبنان
Lebanon 24
21-10-2021
|
07:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، سفيرة الدنمارك في لبنان ميريتي جول، وجرى البحث في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين. كما أكدت السفيرة الإستعداد لمساعدة لبنان في العديد من المجالات.
سفيرة الدنمارك في لبنان
امين سلام
تابع
الأكثر قراءة
خبر سار لزبائن شركة الأمانة للمحروقات...بهذا السعر ستبيع 20 ليتر مازوت
Lebanon 24
خبر سار لزبائن شركة الأمانة للمحروقات...بهذا السعر ستبيع 20 ليتر مازوت
14:58 | 2021-10-20
20/10/2021 02:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟
Lebanon 24
4 أبراج تضحي من دون تردد لإسعاد الآخرين.. من هي؟
00:00 | 2021-10-21
21/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء سقوط "الروايات المعلبة" لـ "واقعة الطيونة"؟
Lebanon 24
بدء سقوط "الروايات المعلبة" لـ "واقعة الطيونة"؟
23:21 | 2021-10-20
20/10/2021 11:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا يموت بإطلالة غير اعتيادية... والجمهور يعلق: "فضيحة!"
Lebanon 24
رولا يموت بإطلالة غير اعتيادية... والجمهور يعلق: "فضيحة!"
11:35 | 2021-10-20
20/10/2021 11:35:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بري تحت الخطر.. هكذا تحرّك جنبلاط لحمايتِه
Lebanon 24
بري تحت الخطر.. هكذا تحرّك جنبلاط لحمايتِه
05:00 | 2021-10-21
21/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:56 | 2021-10-21
السراي الحكومي خلية عمل... سلسلة إجتماعات لمعالجات مالية وحياتية
10:10 | 2021-10-21
شيخ العقل تلقى اتصالا من الراعي واستقبل وفدا من قضاة المذهب الدرزي وشخصيات
10:04 | 2021-10-21
وزارة الصحة: 35 حالة ايجابية على متن رحلات وصلت الى بيروت في 18 و19 الحالي
09:54 | 2021-10-21
محاضر ضبط بحق بعض اصحاب المولدات الخاصة
09:50 | 2021-10-21
قرداحي عرض مع وفد ممثلي المواقع الالكترونية أوضاع القطاع
09:41 | 2021-10-21
بين وقف بيع الدولار والبنزين المشكلة تتفاقم.. هذا ما كشفه أبو شقرا
فيديو
بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان
Lebanon 24
بيارو في المعلمة والاستاذ "معقول خلص الضحك".. اليكم اجمل مقاطع كوميديا بيار جماجيان
07:00 | 2021-10-21
21/10/2021 17:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جسم مجهول يشبه "نجمة الموت" يحلق فوق القمر.. شاهدوا الفيديو
23:24 | 2021-10-20
21/10/2021 17:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
منافس لسيارات "كيا" و"هيونداي" يغزو الأسواق قريبا... تعرفوا على "RX5 Max" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2021-10-20
21/10/2021 17:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact