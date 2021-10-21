لبنان

وزير الدفاع يشدد على علاقة التعاون والثقة بين المستشفيات والطبابة العسكرية

Lebanon 24
21-10-2021 | 07:34
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اعتبر وزير الدفاع الوطني موريس سليم ان المستشفيات والجسم  الطبي والتمريضي في لبنان تشكل شبكة امان رغم الصعوبات  التي تعترضها  وتواجه المؤسسات الضامنة والمواطنين على حد سواء.  
 وأمل استمرار التعاون بين المستشفيات والطبابة العسكرية لما يضمن توفير الخدمات الاستشفائية لكل العسكريين في الخدمة والتقاعد ومن هم على عاتقهم. 

وعرض الوزير سليم مع نقيب الاطباء الدكتور شرف أبو شرف ونقيب أطباء الشمال الدكتور  سليم ابي صالح اللذين زاراه للتهنئة، للتحديات التي يواجهها الجسم الطبي والنزف الحاصل بسبب هجرة الاطباء والممرضات والممرضين.

والتقى وزير الدفاع نقيب اصحاب  المستشفيات الخاصة سليمان هارون على رأس وفد من النقابة، في زيارة تهنئة جرى خلالها استعراض اوضاع المستشفيات في هذه الظروف الصعبة وعلاقة التعاون والثقة القائمة بين المستشفيات والطبابة العسكرية وسبل تطويرها  من اجل خدمة المرضى.
 
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