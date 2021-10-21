السيد: اي تعرفة للنقل لا تصدر عن وزارة الأشغال هي غير رسمية

أكد نقيب السواقين في محافظة لبنان الشمالي شادي السيد في بيان، أن "اي تعرفة نهائية للنقل لا تصدر الا عن وزارة الأشغال العامة والنقل واي تعرفة يعلن عنها خلاف ذلك فهي غير رسمية"، مشيرا الى أن ما "يسمى هيئة نقابة السائقين العموميين في الشمال انما هي هيئة وهمية ولذلك اقتضى التوضيح".