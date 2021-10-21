لبنان

اعتصام عمال بلدية الميناء طرابلس احتجاجا على عدم زيادة بدل النقل

Lebanon 24
21-10-2021 | 07:45
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نفذ عمال بلدية الميناء - طرابلس، اعتصاما عند مدخل القصر البلدي في المدينة، مطالبين بزيادة بدل النقل، أسوة بكل موظفي لبنان وتوفير الاعتمادات اللازمة لصالح مستحقاهم المالية.

من جهته اكد نقيب عمال البلدية احمد المرسلي، ان "وضع العمال صار مأساويا"، مطالبا بحسم مسار تحسين وضعهم المالي كما القانوني في المستقبل القريب.

كما شارك النقيب شادي السيد في الاعتصام ممثلا اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال والإتحاد العمالي العام، وشدد في كلمة له، على أن "عمال بلدية الميناء يتعرضون للظلم البائن وأن حصولهم على زيادات أسوة بغيرهم أمر ضروري، كما هي الحال بالنسبة لزيادة بدل النقل الذي حصل عليه عمال بلدية طرابلس".

وقال السيد انهم "يحصلون على ثلاثين ألف ليرة يوميا فليخبرونا ماذا يمكن لهذا المبلغ ان يؤمن لهم "منقوشة"؟ انه بصراحة مبلغ لا يمكن صاحبه من الحصول على ربطتي خبز، لذلك نسأل الوصي على بلدية الميناء لماذا تنام معاملات عمال البلدية في الادراج ولسعادة محافظ لبنان الشمالي نسأل السؤال عينه".

وختم: "نتوجه الى وزير الداخلية الذي نثق به وهو المعني بأمر البلديات وعمالها وموظفيها لكي يبدي اهتماما بعمال بلدية الميناء، وأن يخرج ملفات اجورهم وبدل النقل الخاص بهم الى الضوء".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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