لبنان

المرتضى نعى جماجيان: رهن عمره في خدمة الوطن من خلال أداء راق

Lebanon 24
21-10-2021 | 07:55
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 صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي:

"تنعى وزارة الثقافة إلى الشعب اللبناني الفنان القدير بيار جماجيان الذي رهن عمره وأفناه في خدمة هذا الوطن من خلال أداء راق في مضمار التمثيل أغنى به الموروث الثقافي اللبناني، وبخاصة التلفزيوني والمسرحي، ودخل قلوب اللبنانيين وزرع البسمة على شفاههم حتى في أحلك أيام الحرب المشؤومة.
إن وزارة الثقافة تعاهد الفقيد على صرف كامل الجهد في سبيل بث الوعي والسعي إلى بناء جسور تواصل وتلاقي عوضا من الكهوف النفسية و"المتاريس" ، وتتوجه إليه أمام الشعب اللبناني باعتذار صادق على تقصير رسمي مزمن في حقه وفي حق العديد من جنود الثقافة المجهولين والمعلومين في هذا الوطن، المتروكين لمصيرهم ليكابدوا الكثير من المرارات وأهمها تلك المرارة المتولدة من ذلك التقصير، كما تتوجه إلى عائلته ومحبيه بأحر التعازي راجية بأن يسكنه المولى فسيح جنانه".
 
المصدر: الوكالة الوطنية

لبنان

فنون ومشاهير

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