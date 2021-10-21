نورج اطلقت مبادرة لترميم المنازل في الطيونة

اعلنت جمعية" نورج "، الطيونة - فرن الشباك في بيان، انها اطلقت مبادرة لترميم زجاج المنازل الذي تحطم جراء الاحداث الاخيرة، في حضور رئيسها الدكتور فؤاد ابو ناضر ورئيس بلدية فرن الشباك ريمون سمعان.واشار ابو ناضر الى اننا "حصلنا على مساعدة مالية من لبنانيين في كندا، لترميم المنازل التي تضررت اثناء الاشتباكات الاخيرة، وقد اتينا الى هنا الى النقطة المحورية الى حيث اجتاح عدد من الاشخاص هذه المنطقة لاطلاق المبادرة"، لافتا الى ان "فريق العمل سيبدأ بالاحصاء والتخمين ، بمساعدة رئيس البلدية، وسنتواصل مع الجهات المانحة لنطلعهم على سير العمل".وحذر "من المس بالسلم الاهلي"، مشيرا الى ان "التظاهرة لو استمرت في سلوك طريق قصر العدل لما حصل اي حادث"، وقال:" لكن دخولهم الى هذا الشارع و البدء بالتحطيم واطلاق النار وصولا الى الاشتباكات مع الاهالي واحتجاز الطلاب في المدارس وسط جو مشحون وقنص على المنازل".وتابع:"هذه المبادرة هي في ظل وجود رئيس البلدية، لان البلديات يعرفون زملاءهم في الطرف الاخر، ويجب ان يلتقوا لتذليل ما نتج عن اليوم الاسود وحتى نخلق جسورا بين الناس ان كان هنا اوهناك الذين يعيشون في هاجس خطوط التماس والحرب الاهلية"، لافتا الى ان الترميم يبدأ بعد بيانات مسح الاضرار فارادة الحياة اقوى من الموت".من جهت،ه شكر سمعان لجمعية نورج "المبادرة الوطنية"، واكد "التواصل مع رؤساء البلديات ليس اليوم انما منذ 24 عاما"، و لفت الى ان "الاحداث التي تحصل لا علاقة للبلديات فيها ونحن على تفاهم ومحبة، والذي حصل اصبح من الماضي ونتمنى يكون درسا لنا جميعا ، ويعود خط صيدا ذكرى قديمة. والاجتماع يجب ان يكون على مستوى اللقاءات الشعبية وهو اهم من لقاءات البلديات، فنحن نحاول ان نسهل الامور".