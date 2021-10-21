لبنان

قرداحي عرض مع وفد من نقابة الصحافة شؤونا اعلامية

Lebanon 24
21-10-2021 | 08:11
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 استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي، في مكتبه في الوزارة، وفدا من نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي يرافقه الاعضاء: فؤاد الحركة، نادين صموئيل، فيليب ابي عقل، وسيم الحلبي وبسام عفيفي. وتم البحث في الاوضاع العامة وفي شؤون وشجون الصحافة والاعلام في لبنان.

الكعكي
وقال النقيب الكعكي اثر اللقاء: "تشرفنا بمقابلة الوزير الصديق والاخ والزميل جورج قرداحي. نعتبر أن الاعلام اليوم حقق احدى الامنيات، اذ انها ليست المرة الاولى الذي يأتي وزير للاعلام من الجسم الصحافي والاعلامي، لكن لا شك ان الوزير جورج قرداحي هو رجل مميز في الاعلام ووجه اعلامي كبير".

اضاف: "الصعوبات كبيرة جدا امام الوزير قرداحي في هذه المرحلة، وقد حدثنا عن جزء قليل منها، وهو يريد ترك بصمة في الاعلام. من جهتنا، نرى ان كل من يريد العمل لا بد له ان يصل".

واكد انه "رغم كل الظروف السيئة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد مثلها لبنان في تاريخه، لا نزال نؤمن بأن الانسان اللبناني هو رجل خلاق".

وقال: "صحيح ان هذا البلد اليوم اصبح من البلدان الفقيرة، الا أننا اغنياء بتاريخنا وبقوتنا الاغترابية التي لولاها لكان لبنان انتهى ومات. الفضل يعود الى المغتربين باستمراريتنا، بدليل وصول 7 مليارات دولار، تحويلات نقدية من المغتربين الى اهاليهم خلال السنة الماضية".

وختم الكعكي: "ركزنا خلال اللقاء على الاعلام الالكتروني الذي يحتاج الى التنظيم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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