بري إستقبل السفير العراقي والسفيرة الفرنسية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير العراق في لبنان حيدر البراك، حيث جرى بحث في الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والعراق.



وعرض الرئيس بري أيضا للمستجدات والعلاقات اللبنانية الفرنسية خلال إستقباله السفيرة الفرنسية آن غريو .