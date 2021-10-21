ورشة عن السياحة المستدامة والجبلية بحضور ياسين ونصار والمرتضى

عقدت ورشة عمل في مركز طيران الشرق الاوسط للتدريب والمؤتمرات، بين برنامج الامم المتحدة الانمائي مشروع تحييد أثر تدهور الاراضي للمناظر الطبيعية الجبلية المنفذ بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة السياحة، بعنوان "ممارسات السياحة المستدامة للوزارات والجهات الحكومية في المناطق الجبلية في لبنان"، في حضور وزراء البيئة ناصر ياسين والسياحة وليد نصار والثقافة محمد وسام المرتضى، ممثلة وزير الشباب والرياضة ميرنا صبرا، ومديرة UNDP في لبنان سيلين مويرو، رئيس مجلس ادارة الميدل إيست محمد الحوت، المدير العام للآثار سركيس خوري وعدد من الشخصيات والناشطين في مجال البيئة والسياحة.كانت كلمة لمويرو قالت فيها: "يسعدني جدا أن أكون هنا في ورشة العمل هذه عن ممارسات السياحة المستدامة ضمن مشروع تحييد تدهور الأراضي للمناظر الطبيعية الجبلية في لبنان، وهو مشروع ممول من مرفق البيئة العالمية ويستمر منذ ما يقارب العام ونصف العام في شراكة وثيقة مع وزارة البيئة".أضافت: "إن حضوري هنا اليوم مع ثلاثة وزراء من قطاعات مختلفة للغاية ولكنها مترابطة هو شرف لي، وأود أن أشكر أصحاب السعادة بصدق لتوحيد قواهم اليوم في ما لا يمكننا وصفه إلا بأنه نهج متكامل حقا لإدارة الموارد الطبيعية. هذا النوع بالضبط من الالتزام والتنسيق بين البيئة هو الذي يسعى إلى حماية التنوع البيولوجي في لبنان، والسياحة، التي تعزز البيئة كقطاع اقتصادي مع الحرص على عدم استغلالها ، والثقافة، التي هي جزء لا يتجزأ من الموارد الطبيعية. هذا النهج يميز المفهوم الحقيقي للتكامل، نهج متكامل للإدارة البيئية حيث يفوز المجتمع والبيئة نفسها والاقتصاد مع ضمان الاستدامة للمستقبل. يتماشى هذا تماما مع أهداف التنمية المستدامة التي تدعم الأمم المتحدة لبنان لتحقيقها، وممارسات السياحة المستدامة هي إحدى الطرق للمضي قدما في العديد من هذه الأهداف".ثم كانت كلمة الوزير نصار الذي أشار إلى أن "السياحة المستدامة تحتاج إلى بيئة مستدامة، والبيئة المستدامة تحتاج إلى ثقافة، والثقافة والبيئة والسياحة تحتاج إلى عنصر الشباب، لذلك فإن الصلة بين الوزارات الأربعة أساسية جدا، وتوجد قواسم مشتركة كثيرة بينها، ولا بد هنا من أن أشكر تعاون ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلته في لبنان سيلين مويرو، ورئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت على استقباله لهذا الحدث، وعلى وضعه قاعات المؤتمرات التابعة لمركز التدريب في "الميدل ايست" في تصرف وزارة السياحة وباقي الوزارات".وقال: "إن مشروع تحييد تدهور الاراضي للمناظر الطبيعية الجبلية في لبنان، والممول من قبل مرفق البيئة العالمي والمنفد من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع الوزارات، هو مشروع بالغ الأهمية، حيث هدفه الأبرز هو تحييد تدهور الأراضي للمناظر الطبيعية الجبلية في لبنان، وهذا يساهم بشكل أساسي في تعزيز السياحة الداخلية والسياحة البيئية تحديدا".أضاف: "هناك في وزارة السياحة الكثير من المشاريع والدراسات التي كلفت الكثير من الاموال ولكنها لم تبصر النور ونحن جمعناها اليوم واتصلنا مباشرة بالقطاع الخاص للتعاون والشراكة معه في تنفيذها، فمن دون تعاون وثيق بين القطاعين العام والخاص لا يمكن إنجاز شيء في الظرف الراهن". وتابع: "إن معرض إكسبو 2020 في إمارة دبي، والذي تشارك فيه أكثر من 190 دولة، أي أكثر من 190 حضارة وثقافة من مختلف أصقاع الأرض، سيكون فرصة للبنانيين لتسويق منتجاتهم وخدماتهم فيه على مدى 6 أشهر، ولا بد من شكر "الميدل إيست" ورئيسها لتقديمه تخفيضات كبيرة تصل الى 35% من أسعار رحلاتها الى دبي على أمل زيادتها أكثر".بعدها كانت كلمة ياسين الذي قال: "ان غياب التخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي وعدم وجود استراتيجيات سياحة محلية ومناطقية شاملة في المناطق الجبلية في لبنان، من الاسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدهور وتردي حال المقومات والموارد الطبيعية التي تقدر خسائرها بأكثر من 135 مليون دولار سنويا وتفاقم الازمة الاقتصادية المالية وانعكاساتها المعيشية على الرأسمال الطبيعي حيث بتنا نرى حالات متزايدة من القطع الجائر للأشجار وحرائق الغابات والرمي العشوائي للنفايات، وكلها تجهز على ثرواتنا الطبيعية والتنوع البيولوجي. أدى كذلك نمو قطاع السياحة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية، في ظل عدم وجود بنية تحتية وحوكمة مناسبة لهذا القطاع، إلى نشاطات غير مستدامة تتسبب في تدهور الأراضي واستنزاف الموارد الطبيعية بالإضافة إلى تعاظم التلوث وفقدان الموائل وتدمير المناظر الطبيعية وتجزئتها".أضاف: "إننا نعي أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وأهمية التخطيط والإدارة السليمة للموارد الطبيعية التي وجب حمايتها وتعزيزها كمدماك أساسي في تطوير الاقتصادات المحلية، هذا الرأسمال الطبيعي سيكون الارضية الحقيقة والصلبة للتعافي، ما نطلق عليه نهج التعافي الاخضر، حيث نهدف في وزارة البيئة ضمن التوجهات الاستراتيجية الى الحد من التلوث البيئي والاستثمار الحكيم والمستدام في هذه الموارد الطبيعية لتنشيط الاقتصاد وتطوير الرأسمال البشري في المجتمعات المحلية. هذا النهج ليس نظريا بل نقوم بخطوات عملية في هذا المجال ونعمل على تعميمها في الاشهر القادمة. مثلا، نعمل على تطوير ادارة المحميات الطبيعية كمثال على هذا النمط المستدام فمن خلال حمايتها وادارتها نعزز السياحة في الطبيعة والسياحة البيئية والثقافية".وتابع: "في هذا الاطار نطلق اليوم فعاليات مشروع تحييد أثر تردي الأراضي الطبيعية الجبلية في لبنان، بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة، وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي حيث سنعمل على إعداد "الاستراتيجية الوطنية للسياحة الجبلية المستدامة في لبنان"، يحتاج نجاح هذه الاستراتيجية إلى مستوى عال من التزام الشركاء المحليين والوطنيين، وهذا ما نعمل عليه مع وزارة السياحة كمثال في التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات العامة في ما يتعلق بالشؤون والقضايا البيئية، وفي هذا الاطار نعمل على تعزيز التعاون مع وزارات الداخلية، والطاقة، والزراعة، والصناعة والتنمية الادارية والنقل وغيرها من الادارات نظرا لتأثير كل النشاطات في مختلف القطاعات على البيئة والموارد الطبيعية، وكذلك العمل المباشر مع السلطات المحلية والمجتمع المدني والاهلي".