لبنان

إرتفاع روتيني في أسعار المحروقات

Lebanon 24
21-10-2021 | 08:37
A-
A+
Doc-P-877595-637704275958013991.jpg
Doc-P-877595-637704275958013991.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"الجديد" أنه "حكماً سيكون هناك إرتفاع روتيني في أسعار المحروقات". وأشار إلى أن "السعر سيُحدد وفقاً لسعر صرف الدولار". ولفت إلى أن "الشركات المستوردة لم تتبلغ بأي قرار، بل علمت به من وسائل الإعلام".
 
مواضيع ذات صلة
جورج البراكس: وزارة الطاقة هي المخولة تحديد أسعار المحروقات
lebanon 24
21/10/2021 20:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مع ارتفاع أسعار المحروقات.. هكذا سيصبح سعر السرفيس
lebanon 24
21/10/2021 20:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الاحتجاجات على إرتفاع أسعار المحروقات مستمرة... هذا ما حصل في البالما (صور)
lebanon 24
21/10/2021 20:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع مفرق بشامون بالإطارات المشتعلة احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات
lebanon 24
21/10/2021 20:15:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

البراكس

المحروقات

أسعار

سعر الصرف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2021-10-21
13:00 | 2021-10-21
12:55 | 2021-10-21
12:48 | 2021-10-21
11:42 | 2021-10-21
11:24 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website