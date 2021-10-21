أكد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ"الجديد" أنه "حكماً سيكون هناك إرتفاع روتيني في أسعار المحروقات". وأشار إلى أن "السعر سيُحدد وفقاً لسعر صرف الدولار". ولفت إلى أن "الشركات المستوردة لم تتبلغ بأي قرار، بل علمت به من وسائل الإعلام".