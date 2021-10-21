لبنان

اجتماع بين سلامة والشامي ومحيي الدين ووزيري المال والاقتصاد

Lebanon 24
21-10-2021 | 08:45
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اعلن مصرف لبنان في بيان،ان اجتماعا عقد اليوم لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حضور كل من نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سعاده الشامي ووزير المالية الدكتور يوسف الخليل ووزير الاقتصاد امين سلام والمدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين ومستشارته السيدة مايا شويري.

وكان الاجتماع ايجابيا وتم البحث في اولويات الحكومة لاسيما بالنسبة لمشروع اقتصادي شامل.
المصدر: الوكالة الوطنية
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