في رحلة صيد... أصيب بطلق ناري وفارق الحياة (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشاب حسن سرور(23عاما) اثناء خروجه مع أصدقائه في رحلة صيد.

وفي التفاصيل، فإنّ ابن بلدة "عيتا الشعب" الجنوبية اصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ وتمّ نقله إلى مستشفى الشهيد صلاح غندور في بنت جبيل حيث فارق الحياة.