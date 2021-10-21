لبنان

رقعة الفقر تتسع... و"الطبخ عالحطب" (صورة)

Lebanon 24
21-10-2021 | 09:03
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بعد قيام احدى العائلات في منطقة الميناء في طرابلس باستخدام الحطب لطهي الأرز، ها هي العملية نفسها تتكرر اليوم مع عائلة طرابلسية جديدة، اذ اقدمت هذه العائلة على استخدام الحطب أيضا لطهي "الورق عنب"، وذلك نظرا للغلاء الكبير الذي طال سعر قارورة الغاز.
 
 
 
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