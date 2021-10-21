رقعة الفقر تتسع... و"الطبخ عالحطب" (صورة)

بعد قيام احدى العائلات في منطقة الميناء في طرابلس باستخدام الحطب لطهي الأرز، ها هي العملية نفسها تتكرر اليوم مع عائلة طرابلسية جديدة، اذ اقدمت هذه العائلة على استخدام الحطب أيضا لطهي "الورق عنب"، وذلك نظرا للغلاء الكبير الذي طال سعر قارورة الغاز.