لجنة حقوق الانسان درست اقتراح القانون المتعلق بالتزويج المبكر

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور الاعضاء وممثلين عن الجمعيات.ودرست اللجنة اقتراح القانون المتعلق بالتزويج المبكر، واستمعت الى مختلف الاراء وطلبت من هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل تزويدها بالمستندات بهذا الخصوص على ان تتابع اجتماعاتها في الجلسة المقبلة.