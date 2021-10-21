لبنان

بين وقف بيع الدولار والبنزين المشكلة تتفاقم.. هذا ما كشفه أبو شقرا

Lebanon 24
21-10-2021 | 09:41
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اعتبر ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "قرار مصرف لبنان وقف بيع الدولار للمستوردين خطوة خاطئة ".

أضاف: "هذا القرار مصيبة على المواطن وعلى أصحاب المحطات والمستوردين، وعلى المسؤولين أن يعدوا إلى المليون قبل اتخاذ هكذا قرار".

ولفت إلى أن "تحرير سعر استيراد البنزين يعني ضغطا على الدولار في السوق الموازية، وهو الأمر الذي سيرهق كاهل المواطن بدرجة كبيرة"، وقال: "الأخير بات غير قادر على شراء البنزين ولا المازوت، كما أن مولدات الكهرباء باتت عاجزة عن تأمين الخدمة للناس بسبب غلاء سعر المازوت".

واعتبر أن "عدم تحديد سقف لسعر الدولار في لبنان يعني أننا سنبقى ندور في حلقة مفرغة لا نهاية لها".

و اشار ابو شقرا الى "ارتفاع سعر المازوت ونحن على ابواب فصل الشتاء"، مناشدا "الدولة والمسؤولين دعم المواطنين خصوصا في المناطق الجبلية الذين سيستهلكون 10 براميل مازوت كلفتها 30 مليون ليرة لبنانية".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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