لبنان

قرداحي عرض مع وفد ممثلي المواقع الالكترونية أوضاع القطاع

Lebanon 24
21-10-2021 | 09:50
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استقبل وزير الاعلام جورج قرداحي في مكتبه بالوزارة، وفدا من ممثلي المواقع الالكترونية، وبحث معهم في الواقع الاعلامي، مستمعا الى المطالب والمشاكل التي يواجهونها.

وضم الوفد: داني حداد عن موقع mtv، طوني كساب موقع lbc، عمر الراسي وكالة "أخبار اليوم"، طوني ابي نجم iml lebanon، عبد السلام موسى موقع "مستقبل ويب"، محمد نمر موقع "لبنان الكبير" وجورج غرة موقع vdl news.

وشرح اعضاء الوفد لوزير الاعلام واقع القطاع وابرز ما يعانونه من مشاكل وتحديات، مشددين على "ضرورة تنظيم هذه المواقع عبر وضع معايير وشروط لانشائها تضمن حماية المواطنين والحريات الاعلامية وتمنع دخول الطارئين على المهنة، من اجل ايصال صورة ايجابية عن الاعلام اللبناني"، مشددين على "ضرورة خضوع الاعلاميين لقانون المطبوعات".

من جهته، شدد قرداحي على "ضرورة العمل على انجاز القانون الخاص بالمواقع الاعلامية الموجود في مجلس النواب"، مؤكدا انه يبذل جهده من اجل انجازه.
المصدر: الوكالة الوطنية
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