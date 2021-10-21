محاضر ضبط بحق بعض اصحاب المولدات الخاصة

تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة جولاتها، ونظمت اليوم ٥ محاضر ضبط في حق اصحاب مولدات لمخالفتهم السعر الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. كما تم الزام عددا من اصحاب المولدات تركيب العدادات للمشتركين في فترة زمنية لا تتجاوز الاسبوعين عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.