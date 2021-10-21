لبنان

قائد الجيش استقبل الملحق العسكري السعودي في زيارة وداعية

Lebanon 24
21-10-2021 | 10:20
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه باليرزة، الملحق العسكري السعودي العميد الركن منصور بن محمد التركي، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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جوزاف عون

السعودية

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