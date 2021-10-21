الادعاء على رئيس بلدية سابق

صدر عن النيابة العامة المالية برئاسة القاضي علي إبراهيم ثلاثة قرارات بالإدعاء على كل من رئيس بلدية حمانا السابق بشير فرحات والموظفة ثناء نصر بجرائم التزوير وإستعمال المزور وإختلاس الأموال العامة والإهمال الوظيفي ، وأحال الشكاوى الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالباً منه إصدار مذكرات توقيف بحقهما .