عون عرض مع وزير الداخلية الاوضاع الأمنية والتحضيرات للانتخابات النيابية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعرض معه الاوضاع الأمنية في البلاد، اضافة الى الاجراءات التي تتخذها القوى الأمنية للمحافظة على الاستقرار العام، وكذلك التحضيرات المتعلقة بالانتخابات النيابية.وتطرق البحث أيضا، خلال اللقاء، الى شؤون تتعلق بوزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها.