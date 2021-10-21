لبنان

عون عرض مع وزير الداخلية الاوضاع الأمنية والتحضيرات للانتخابات النيابية

Lebanon 24
21-10-2021 | 10:40
A-
A+
Doc-P-877638-637704347773971167.jpg
Doc-P-877638-637704347773971167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وعرض معه الاوضاع الأمنية في البلاد، اضافة الى الاجراءات التي تتخذها القوى الأمنية للمحافظة على الاستقرار العام، وكذلك التحضيرات المتعلقة بالانتخابات النيابية.

وتطرق البحث أيضا، خلال اللقاء، الى شؤون تتعلق بوزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2021-10-21
13:00 | 2021-10-21
12:55 | 2021-10-21
12:48 | 2021-10-21
11:42 | 2021-10-21
11:24 | 2021-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website